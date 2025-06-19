- Кто угодно может высказываться против, но решение принимает совет директоров клуба и главный тренер. Если тренеру нужен этот игрок, значит, он достоин быть в составе. Вполне качественный игрок под определённую систему игры, - приводит слова Сычёва Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что московский "Спартак" может подписать контракт с 34-летним экс-нападающим "Зенита" и ЦСКА Антоном Заболотным. Сезон-2024/2025 футболист провёл в подмосковных "Химках" и в 31 матче во всех турнирах оформил 6 забитых мячей и 6 результативных передач.
Сычёв: если Заболотный нужен тренеру "Спартака" - значит, он достоин быть в составе
Экс-нападающий "Спартака" Дмитрий Сычёв высказался о возможном подписании красно-белыми 34-летнего экс-форварда "Химок" Антона Заболотного.
Фото: РПЛ