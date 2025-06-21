Губернатор Подмосковья: мы не умеем вкладывать бюджетные деньги в профессиональный футбол

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ответил на вопрос, были ли у него с кем-либо разговоры по поводу возможного спасения "Химок".

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва





Подмосковные "Химки", которые были основаны в 1997 году, из-за накопившихся многомиллионных долгов не прошли процедуру лицензирования для участия в сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги. В дальнейшем стало известно, что футбольный клуб начал процедуру банкротства, а его футболисты получили статус свободных агентов и стали искать новые команды для продолжения карьеры.



Наивысшим достижением "Химок" в истории клуба стало восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2020/21 и выход в финал Кубка России (в сезонах 2004/05 и 2019/20). "Учитывая, что "Арена Химки" — муниципальный стадион, мы и так максимально шли навстречу в вопросах аренды и делали благоприятные условия. Но мы не будем вкладывать бюджетные деньги в профессиональный футбол, хоккей или баскетбол. Мы этого делать не умеем", - приводит слова Воробьёва "СЭ" Подмосковные "Химки", которые были основаны в 1997 году, из-за накопившихся многомиллионных долгов не прошли процедуру лицензирования для участия в сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги. В дальнейшем стало известно, что футбольный клуб начал процедуру банкротства, а его футболисты получили статус свободных агентов и стали искать новые команды для продолжения карьеры.Наивысшим достижением "Химок" в истории клуба стало восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2020/21 и выход в финал Кубка России (в сезонах 2004/05 и 2019/20).