"[Если запретят мат], никто играть в футбол просто не будет. Как можно играть в футбол без мата в принципе? На судью хочется выругаться матом, но останавливаешь себя, потому что можешь получить карточку. Я и сам иногда думаю, когда мат проскакивает в трансляции, что можно было бы поспокойнее. Но себя в этот момент не контролируешь", - приводит слова Карпина ТАСС.
Валерий Карпин с июля 2021 года занимает пост главного тренера сборной России по футболу. Его действующий контракт с Российским футбольным союзом рассчитан на срок до лета 2028 года.
Кроме того, 13 июня 2025 года стало известно, что 56-летний специалист подписал трёхлетний контракт с московским "Динамо". Ранее тренер возглавлял такие команды, как столичный "Спартак", "Мальорка", армавирское "Торпедо", "Ростов".
"Никто играть в футбол просто не будет". Карпин выступил против запрета мата в футболе
Главный тренер сборной России и московского "Динамо" Валерий Карпин отреагировал на введение Федерацией гандбола России штрафов за мат во время матчей.