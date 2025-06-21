«У Георгия уже возраст. Так что выбирать не приходится. Появился вариант в Турции в конце своей карьеры. Почему им не воспользоваться? Всё абсолютно нормально. Георгий не востребован в России в силу возраста. Последнее время он играл в «Химках», которые не блистали. Думаю, в РПЛ не было нормальных вариантов. Так всё складывается логично. К сожалению, век футболиста короткий. Не всегда игрок будет выступать в топовых командах. Под конец карьеры приходиться играть в командах пониже. Это естественные вещи. Георгий хочет играть, а Турция для него отличный вариант», — отметил Кечинов «Чемпионату».
Георгий Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 по 2024 год. В сентябре 2024 года он перешёл в «Химки» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего защитника составляет 2 миллиона евро.
Кечинов: Джикия не востребован в России в силу возраста
Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает, что Георгий Джикия покидает Россию из-за возраста и отсутствия достойных предложений от клубов РПЛ.
Фото: ФК "Химки"