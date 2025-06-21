Как сообщает «СЭ», акционеры «Торпедо» заверили Российскую Премьер?лигу, что клуб сохранит финансовую стабильность и будет выполнять все обязательства. В РПЛ подчеркнули, что не видят рисков для участия команды в новом сезоне.
При этом 21?июня Мещанский суд Москвы арестовал совладельца клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. По версии следствия, они предлагали судье Максиму Перезве более?1?млн?рублей за помощь в победах «Торпедо» — в том числе за назначение пенальти и удаления соперников как минимум в трёх матчах.
В прошедшем сезоне выступавшее в Первой лиге "Торпедо" под руководством главного тренера Олега Кононова набрало 65 очков в 34 матчах и заняло второе место, завоевав прямую путёвку в Российскую премьер-лигу на сезон-2025/2026.
Финансовая устойчивость "Торпедо" не вызывает вопросов у РПЛ
Российская Премьер-Лига получила гарантии от акционеров «Торпедо» и не сомневается, что все обязательства будут выполнены.
Фото: ФК "Торпедо"