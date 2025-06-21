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Хавбек "Пари НН" Тичич - об уходе Гоцука: он был нашим капитаном. Но если клуб так решил, значит, так нужно

Полузащитник "Пари НН" Лука Веснер Тичич высказался об уходе из клуба защитника Кирилла Гоцука.
Фото: ФК "Пари НН"
"Он был нашим капитаном. Я уважаю его за все, но это футбол. Если клуб так решил, значит, так нужно. Конечно же, мы будем скучать по нему", - цитирует Тичича "Матч ТВ".

Напомним, в среду, 18 июня, "Пари НН" объявил об уходе центрального защитника и капитана команды Кирилла Гоцука в связи с истечением срока контракта.

32-летний Гоцук выступал за нижегородцев с 2020 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей - 168. В минувшем сезоне футболист провел за команду 31 игру во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.

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