"Он был нашим капитаном. Я уважаю его за все, но это футбол. Если клуб так решил, значит, так нужно. Конечно же, мы будем скучать по нему", - цитирует Тичича "Матч ТВ".
Напомним, в среду, 18 июня, "Пари НН" объявил об уходе центрального защитника и капитана команды Кирилла Гоцука в связи с истечением срока контракта.
32-летний Гоцук выступал за нижегородцев с 2020 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей - 168. В минувшем сезоне футболист провел за команду 31 игру во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.
Хавбек "Пари НН" Тичич - об уходе Гоцука: он был нашим капитаном. Но если клуб так решил, значит, так нужно
Полузащитник "Пари НН" Лука Веснер Тичич высказался об уходе из клуба защитника Кирилла Гоцука.
Фото: ФК "Пари НН"