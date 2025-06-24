"Вообще не удивлён. Я точно знаю, что Николич очень-очень хотел работать в Европе и искал варианты. С АЕКом он будет играть в еврокубках. Думаю, для него это было очень важно. Не думаю, что он погнался за деньгами. Тут чисто спортивные мотивы. 100%", - приводит слова Божовича "Чемпионат".
Марко Николич покинул московский ЦСКА 9 июня. Специалист возглавил команду летом 2024 года. В своём первом сезоне во главе красно-синих сербский специалист завоевал Кубок России. Армейцы одолели в Суперфинале турнира "Ростов" в серии пенальти. В РПЛ подопечные Марко Николича заняли третье место с 59 очками в 30 турах.
С нового сезона Николич будет возглавлять греческий АЕК. Команда начнёт свой путь в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций.
Божович - об уходе Николича из ЦСКА: он очень хотел работать в Европе, с АЕКом будет играть в еврокубках
Бывший главный тренер "Москвы" Миодраг Божович высказался об уходе сербского специалиста Марко Николича из ЦСКА и его назначении в АЕК.
Фото: Telegram-канал ПФК ЦСКА