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Бубнов сделал прогноз на предстоящий сезон РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов спрогнозировал итоговую таблицу РПЛ сезона-2025/2026. Он проанализировал трансферы и календари клубов.
Фото: ФК "Краснодар"
В эфире «Коммент FM» Бубнов заявил, что «Краснодар» второй год подряд выиграет чемпионат России.

1. «Краснодар» - 81 очко
2. «Зенит» - 81
3. ЦСКА - 74
4. «Спартак» - 66
5. «Локомотив» - 59
6. «Рубин» - 55
7. «Динамо» (Москва) - 46
8. «Ахмат» - 38
9. «Крылья Советов» - 38
10. «Динамо» (Махачкала) - 30
11. «Ростов» - 23
12. «Сочи» - 21
13. «Балтика» - 18
14. «Акрон» - 17
15. «Пари НН» - 14
16. «Торпедо» - 8

По итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар». На второй строчке расположился «Зенит», а на третьей позиции финишировал ЦСКА.

В зоне прямого вылета чемпионат завершили «Факел» и «Оренбург».

Напомним, что новый сезон РПЛ начнется 18-го июля.

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