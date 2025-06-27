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Глебов: можно сказать, что в "Динамо" собирается небольшая ростовская банда

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов заявил, что в стане «бело-голубых» собирается «ростовская банда».
Фото: ФК "Динамо"
«Можно сказать, что в «Динамо» собирается небольшая ростовская банда после прихода Карпина и Осипенко. В течение какого-то времени после перехода в «Динамо» мне стало попроще. Сейчас лучше - ещё проще. Посмотрим, что будет в сезоне», - цитирует Глебова «Чемпионат».

Глебов перешел в московский клуб зимой 2025 года из «Ростова». За «бело-голубых» 25-летний полузащитник сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Карпин возглавил столичный клуб 13 июня, а Осипенко перешел в «Динамо» 17-го числа.

По итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» финишировали на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» занял восьмую строчку.

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