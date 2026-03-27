Кафанов: "Спартак" пропустил 12 мячей в четырех играх. Это не вина Максименко

"Во-первых, потому что другие вратари, которых вызвали на этот сбор, играли хорошо.
Во-вторых, на момент определения расширенного списка сборной "Спартак" в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много", - сказал Кафанов Sport24.
Александр Максименко выступает в составе "Спартака" с начала июля 2018 года. В текущем сезоне за красно-белых голкипер провел 24 матча, пропустил 35 голов и отыграл 7 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.