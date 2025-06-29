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Источник: переговоры "Краснодара" по переходу защитника "Динамо" Мх Пальцева приостановлены

Валентин Пальцев может не перейти в краснодарский клуб.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Как сообщает источник, контакты "Краснодара" и махачкалинского "Динамо" по трансферу центрального защитника Валентина Пальцева приостановлены.

Пальцев защищает цвета "Динамо" с лета прошлого года. Нынешний контракт 23-летнего футболиста с клубом из Дагестана рассчитан до конца июня 2027 года. В прошедшем сезоне игрок провел за махачкалинскую команду 34 матча в чемпионате и Кубке России, в которых отметился результативной передачей.

Источник: "Чемпионат"

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