Как сообщает источник, контакты "Краснодара" и махачкалинского "Динамо" по трансферу центрального защитника Валентина Пальцева приостановлены.
Пальцев защищает цвета "Динамо" с лета прошлого года. Нынешний контракт 23-летнего футболиста с клубом из Дагестана рассчитан до конца июня 2027 года. В прошедшем сезоне игрок провел за махачкалинскую команду 34 матча в чемпионате и Кубке России, в которых отметился результативной передачей.
Источник: "Чемпионат"
Источник: переговоры "Краснодара" по переходу защитника "Динамо" Мх Пальцева приостановлены
Валентин Пальцев может не перейти в краснодарский клуб.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала