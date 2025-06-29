- Не согласен, что Мурад Мусаев - лучший тренер прошедшего сезона РПЛ. Он мне в принципе не очень нравится. С третьего раза "Краснодар" доехал до чемпионства, но это не значит, что Мусаев - лучший тренер. Если бы не поступок Николича после окончания чемпионата России, конечно, признали бы его лучшим. Но то, что он сделал, перечеркнуло всё. Мы говорим о качестве работы и прогрессе клуба. В этом плане мне больше нравился Николич. Кроме того, тренер "Ростова" Альба понравился в этом сезоне больше, чем Мусаев, - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее стало известно, что главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев стал лауреатом ежегодной премии "Герои РПЛ" в номинации "Лучший тренер сезона". Под его руководством "быки" набрали 67 очков в 30 матчах чемпионата России и впервые в клубной истории стали победителями национального первенства.
ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича завоевал бронзовые медали РПЛ, набрав 59 очков в 30 матчах, а также стал обладателем Кубка России, в Суперфинале переиграв в серии пенальти "Ростов" (0:0, пен. 4:3). После завершения сезона тренер покинул ЦСКА по собственной инициативе.
Испанец Джонатан Альба начал сезон тренером по аналитике "Ростова" в штабе Валерия Карпина и после его ухода в феврале 2025 года возглавил жёлто-синих. Под руководством Альбы ростовчане финишировали на восьмом месте в РПЛ с 39 очками и впервые с 2014 года вышли в Суперфинал Кубка, где в серии пенальти уступили ЦСКА.
Червиченко: не согласен, что Мурад Мусаев - лучший тренер сезона. Николич и тренер "Ростова" Альба понравились больше
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал мнение о лучшем тренере РПЛ в прошедшем сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Краснодар"