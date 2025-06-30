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Медведев: надеюсь, что игра Соболева усилится

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался об игре Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Он заканчивал сезон хорошо. Надеюсь, что его игра не только продолжится, но усилится. Сколько голов он забьёт в новом сезоне? Главное, чтобы это были важные голы. А сколько — не так важно", - цитирует Медведева "Матч ТВ".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2027 года.

В минувшем сезоне форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 7 забитых мячей и 3 результативные передачи. По итогам сезона-2024/2025 петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата страны.

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