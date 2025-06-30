"Кордобу признали лучшим игроком сезона. Никто с этим спорить не будет, потому что все видят, насколько это сильный игрок по меркам РПЛ. А вот если бы Кордоба перешел в "Спартак", как об этом говорили в прессе, "Краснодар" не стал бы чемпионом", - сказал Мостовой "РБ Спорт".
Кордоба в минувшем сезоне забил 12 голов и отдал четыре голевые передачи в 25 матчах чемпионата России. Вместе с "Краснодаром" колумбийский нападающий впервые в истории клуба стал чемпионом РПЛ. Осенью прошлого года сообщалось, что форвард может перейти в "Спартак", однако сделка не состоялась.
Мостовой считает, что "Краснодар" не стал бы чемпионом без Кордобы
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой выразился о значимости Джона Кордобы для "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"