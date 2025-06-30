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Источник: ряд южноамериканских клубов заинтересованы в трансфере Барко

Несколько клубов из стран Южной Америки проявляют интерес к полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко.
Фото: ФК "Спартак"
Команды изучают возможность подписания 26-летнего аргентинца, сообщает журналист Максимилиано Грилло в своей соцсети.

Ранее в СМИ появилась информация, что к Барко проявляли интерес «Фламенго», «Ривер Плейт» и «Индепендьенте».

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 36 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал десять результативных передач.

Контракт аргентинца с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 14,3 млн евро.

По итогам сезона-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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