«Какие эмоции и ощущения? Это трогательно. Двоякие эмоции. Очень счастлив, что у меня была великолепная карьера. С другой стороны, грустно. Все-таки я в футболе с 5 лет. Однажды в 2008 году в профессиональной команде я надел майку с буквой «Д» на груди. Это было «Динамо» (Ставрополь). Сейчас 2025 год, и я опять с буквой «Д» на груди заканчиваю карьеру, поэтому я счастлив», - цитирует Панченко «Матч ТВ».
35-летний нападающий появился на поле в конце игры. Этот матч стал прощальным для футболиста. Панченко выступал за московский клуб с 2016 по 2020 год.
В минувшем сезоне 35-летний форвард играл за «Химки». Панченко принял участие в 13 матчах за подмосковный клуб во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.
Напомним, что следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут с «Партизаном». Товарищеский матч состоится на «ВТБ Арене» в пятницу, 4-го июля.
Панченко: счастлив заканчивать карьеру с буквой "Д" на груди
Экс-форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко поделился эмоциями после товарищеского матча с сербским ОФК (4:0).
Фото: ФК "Динамо"