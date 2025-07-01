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Гендир "Балтики" заявил, что на общем собрании РПЛ обсуждали расширение лиги

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал, что на собрании клубов РПЛ обсуждали расширение лиги.
Фото: ФК "Пари НН"
"Обсуждалась, просто обсудили, что в стратегии, возможно, будет поднят вопрос о расширении лиги", - цитирует Измайлова "Матч ТВ".

Ранее генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что поднимет на общем собрании клубов РПЛ вопрос о расширении лиги. Сегодня, 1 июля, состоялось общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги.

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