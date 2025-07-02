«Было ощущение, что это очень качественный футболист. Понимал, что игрок высокого уровня. У нас не было особого взаимодействия. Мы играли в разное время, нас мало ставили вместе - только в товарищеских играх. Кстати, у нас получалось достаточно эффективно», - цитирует 33-летнего форварда «Чемпионат».
Ильин выступал за «черно-зеленых» в сезоне-2021/22. Нападающий принял участие в 24 матчах за «быков» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
Кордоба играет за «Краснодар» с лета 2021 года. В минувшем сезоне колумбийский форвард сыграл в 30 матчах, забив 13 голов, а также на его счету пять результативных передач.
Контракт 32-летнего нападающего с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2027 года. Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «быки» выиграли чемпионат России, набрав 67 очков.
Ильин - о Кордобе: было ощущение, что это очень качественный футболист
Экс-игрок «Краснодара» Владимир Ильин высказался о соперничестве с нападающим Джоном Кордобой в составе «быков».
Фото: ФК "Краснодар"