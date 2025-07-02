«Дорогая красно-синяя семья! Спустя семь с половиной лет пришло время прощаться. Я хочу поблагодарить всех болельщиков за огромную поддержку, которую я получал и чувствовал от вас с первого до последнего дня.
В этом клубе я провёл лучшие моменты своей карьеры, и ЦСКА всегда будет в моем сердце. Желаю вам всем успехов и надеюсь, что мы когда-нибудь снова встретимся. ЦСКА всегда будет первым!» - приводит слова хорватского полузащитника пресс-служба ЦСКА.
Сегодня, 2 июля, армейцы объявили об уходе Бистровича по истечении контракта.
В минувшем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 31 матче за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил два гола.
По итогам сезона-2024/25 московский клуб занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.
Напомним, что 12-го июля армейцы сыграют с «Краснодаром» в матче за Суперкубок страны. А в первом туре РПЛ ЦСКА встретится с московским «Торпедо» в гостях.
Бистрович обратился к болельщикам ЦСКА
Полузащитник Кристиян Бистрович высказался после ухода из московского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА