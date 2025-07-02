«По-моему, курс «Зенита» уже давно известен - ставка делается на иностранцев. Для чемпионата приобретение «Зенитом» Жерсона - хорошо. Чем больше сильных легионеров, тем интереснее чемпионат. Лучше сделать одну дорогую покупку, чем сделать пять дешевых и бестолковых», - цитирует Быстрова «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил за Жерсона 25 млн евро - эта сумма уже поступила на счёт «Фламенго».
В 2025 году Жерсон принял участие в 28 матчах за клуб из Рио-де-Жанейро во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.
Быстров - о Жерсоне: лучше сделать одну дорогую покупку, чем пять дешевых и бестолковых
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о потенциальном новичке «Зенита» бразильце Жерсоне.
Фото: Global look press