"Я и от председателя совета директоров клуба, и в информационном поле в том числе слышал о цели не ниже прошлого сезона. Я имею в виду топ-8. Именно такую цель перед собой будет ставить амбициозная команда на следующий сезон", - сказал гендиректор самарцев "Чемпионату".
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" финишировали на десятой строчке в турнирной таблице. По итогам чемпионата клуб расстался с главным тренером Игорем Осинькиным и назначил новым рулевым Магомеда Адиева.
Гендиректор "Крыльев Советов" назвал цель команды на следующий сезон РПЛ
Генеральный директор "Крыльев Советов" Роберт Тер-Абрамян заявил, что перед командой поставлена цель попасть в топ-8 РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"