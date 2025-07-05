«Я читал о таком сценарии: мол, пусть «Торпедо» опустится в ФНЛ и тогда мы всё простим и забудем. Но непонятно, что прощать и забывать. Это станет ударом по ребятам, потому что косвенно будет доказывать, что они в чём-то виноваты. А они не хотят быть ни косвенно, ни каким-либо другим образом виноватыми. С другой стороны, прошёл слух: если они пойдут жаловаться в Лозанну, их вообще в порошок сотрут и переведут в любители. Если так стоит вопрос, это чистый шантаж и идти на него нельзя. Я абсолютно уверен, что выиграю дело в CAS, если «Торпедо» бездоказательно сотрут в порошок. А если я выиграю в Лозанне, непонятно, что будет с руководством РПЛ из-за их неправомерного решения», — отметил Добровинский «Чемпионату».
Напомним, ранее стало известно о возбуждении дела против Соболева и генерального директора команды Валерия Скородумова по подозрению в попытке дачи взятки судье Максиму Перезве.
При этом 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал совладельца клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. По версии следствия, они предлагали судье Максиму Перезве более 1 млн рублей за помощь в победах «Торпедо» — в том числе за назначение пенальти и удаления соперников как минимум в трёх матчах.
В прошедшем сезоне выступавшее в Первой лиге "Торпедо" под руководством главного тренера Олега Кононова набрало 65 очков в 34 матчах и заняло второе место, завоевав прямую путёвку в Российскую премьер-лигу на сезон-2025/2026.
Адвокат Добровинский: если "Торпедо" бездоказательно сотрут в порошок, абсолютно уверен, что выиграю дело в CAS
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, прокомментировал ситуацию вокруг уголовного дела против руководства московского клуба.
Фото: ФК "Торпедо"