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Первак: мне не очевидно, что Тюкавин - серьёзная потеря для "Динамо"

Экс-генеральный директор "Спартака" Юрий Первак оценил перспективы московского "Динамо" в предстоящем сезоне без травмированного нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
- То, что "Динамо" без Кости Тюкавина совсем другое, мне не очевидно. Не очевидно, что это какая-то серьёзная потеря. Другие игроки забивали. У "Динамо" есть шанс без Кости бороться за тройку, хороший состав, много молодых. Просто всё для Карпина. Валера умеет работать с этим контингентом. У команды есть ресурсы, деньги, они бы на рынке поучаствовали, - передаёт слова Первака Metaratings.ru.

23-летний нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин в выездном матче 19 тура РПЛ-2024/2025 с "Ростовом" (1:1), который стал первым официальным для бело-голубых в 2025 году, получил серьёзную травму крестообразной связки. Возвращение форварда в строй ожидается осенью 2025 года. В сезоне-2024/2025 Тюкавин сыграл за клуб в 22 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и оформил 3 результативных паса.

В июне 2025 года "Динамо" возглавил на правах совмещения главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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