"Спартаку" и "Краснодару" были предложены варианты с приобретением 21-летнего правого защитника "Банфилда" Рамиро Ди Лусиано, сообщают СМИ.
По данным источника, красно-белые рассматривают возможность покупки на эту позицию других игроков. Ранее появлялась информация о трансферном интересе к Ди Лусиано со стороны ЦСКА.
Контракт футболиста с "Банфилдом" действует до конца декабря 2026 года. В 2025 году в активе Ди Лусиано 18 матчей за клуб во всех турнирах и 2 результативных паса.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартаку" и "Краснодару" предложили 21-летнего защитника "Банфилда", которым ранее интересовался ЦСКА
По данным СМИ, "Спартак" и "Краснодар" получили предложения по трансферу защитника аргентинского "Банфилда" Рамиро Ди Лусиано.
Фото: ФК "Спартак"