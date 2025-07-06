«Кисляк и Батраков должны закрепиться в своих клубах на второй сезон, а потом уже думать о переходе куда-либо. Любой игрок может выстрелить в первом сезоне, но главное - продержаться дальше», - цитирует Быстрова Metaratings.ru.
Контракт Батракова с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2029 года. В минувшем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач.
Соглашение Кисляка с армейцами действует до лета 2028 года. В прошедшем сезоне 19-летний футболист сыграл 33 игры, забив четыре гола. Также на его счету одна результативная передача.
Быстров - о Кисляке и Батракове: должны закрепиться в своих клубах, а потом уже думать о переходе куда-либо
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о будущем полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.
Фото: ФК "Зенит"