«Я где-то год ходил к психологу. Это прям была терапия? Ну мы же растём. Мужчины никому не рассказывают о том, о чём мы переживаем, или о каких-то моментах с детства. И я нашёл хорошего психолога. Она больше меня слушала. В Краснодаре. Я мог так выговориться. И раньше как-то мы стеснялись об этом говорить. Но на самом деле здесь нет ничего такого», - сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.
По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» занял первое место в чемпионате России. На второй строчке финишировал «Зенит», а на третьей позиции ЦСКА.
Главный тренер "Краснодара" Мусаев высказался о работе с психологом
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что один год ходил к психологу.
Фото: ФК "Краснодар"