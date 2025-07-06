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Главный тренер "Краснодара" Мусаев высказался о работе с психологом

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что один год ходил к психологу.
Фото: ФК "Краснодар"
«Я где-то год ходил к психологу. Это прям была терапия? Ну мы же растём. Мужчины никому не рассказывают о том, о чём мы переживаем, или о каких-то моментах с детства. И я нашёл хорошего психолога. Она больше меня слушала. В Краснодаре. Я мог так выговориться. И раньше как-то мы стеснялись об этом говорить. Но на самом деле здесь нет ничего такого», - сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» занял первое место в чемпионате России. На второй строчке финишировал «Зенит», а на третьей позиции ЦСКА.

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