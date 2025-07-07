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Тренер "Зенита" оценил игру Веги в матче с "Балтикой"

Тренер "Зенита" Вильям Оливейра оценил игру защитника Романа Веги.
Фото: ФК "Зенит"
"Вега провёл хороший матч. Несмотря на то, что это была первая игра, ему ещё надо наладить взаимодействие с партнёрами. Он хорошо работает с мячом, резкий. Будем надеяться, что он поможет нам в предстоящем сезоне", - цитирует Оливейру Metaratings.

Вчера, 6 июля, петербургский "Зенит" уступил калининградской "Балтике" в товарищеском матче со счетом 1:2. Роман Вега появился на поле с первых минут и был заменен на 68 минуте встречи.

Роман Вега перешел в петербургский "Зенит" из "Аргентинос Хуниорс" за 7,7 миллионов евро и заключил контракт на пять лет. В 2025 году защитник провел за аргентинский клуб во всех турнирах 15 матчей и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 5 миллионов евро.

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