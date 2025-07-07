«Соболев достаточно быстро в коллектив влился. Чтобы совершить первые голевые действия, ему понадобилось время. Но он и до этого приносил пользу команде. Я надеюсь, что в новом сезоне он добьется поставленных задач», — заявил Ерохин «Матч ТВ».
Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забив четыре гола и отдав две голевых передачи. В Кубке же он сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.
Ерохин — о Соболеве: Саша достаточно быстро влился в коллектив
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил, что нападающий Александр Соболев сумел быстро адаптироваться в новой команде после перехода из «Спартака» летом 2024 года.
Фото: ФК "Зенит"