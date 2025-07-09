Как утверждает источник, московский ЦСКА интересуется 21-летним полузащитником "Халл Сити" Густаво Пуэрта. Сообщается, что стороны ведут переговоры по трансферу.
В завершившемся сезоне хавбек выступал за клуб из Чемпионшипа на правах аренды из "Байера". В конце июня англичане выкупили игрока у леверкузенцев и подписали с ним контракт до лета 2028 года. В активе футболиста один забитый мяч за "Халл" в 31 матче. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Пуэрты в 3,5 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Халл Сити"
Густаво Пуэрта может стать игроком "армейцев".
Фото: Global Look Press