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"СЭ": ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Халл Сити"

Густаво Пуэрта может стать игроком "армейцев".
Фото: Global Look Press
Как утверждает источник, московский ЦСКА интересуется 21-летним полузащитником "Халл Сити" Густаво Пуэрта. Сообщается, что стороны ведут переговоры по трансферу.

В завершившемся сезоне хавбек выступал за клуб из Чемпионшипа на правах аренды из "Байера". В конце июня англичане выкупили игрока у леверкузенцев и подписали с ним контракт до лета 2028 года. В активе футболиста один забитый мяч за "Халл" в 31 матче. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Пуэрты в 3,5 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

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