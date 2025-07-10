"У нас очень конкурентный чемпионат. Пальцев одной руки уже не хватает, чтобы перечислить сильных соперников. Это "Краснодар", ЦСКА, "Динамо" и "Спартак", плюс учитываем "Зенит". Это уже пять команд. Но я уверен, что будут еще интересные сюрпризы от команд, которые в эту пятерку не входят", - цитирует Медведева Sport24.
По итогам минувшего сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, до этого петербургский "Зенит" был бессменным чемпионом страны на протяжении шести сезонов кряду. Победителем Кубка страны стал ЦСКА, до этого обладателем трофея также был петербургский клуб.
Ранее появилась информация, что в ближайшее время в Российской Премьер-Лиге может быть изменен лимит на легионеров. На данный момент на поле одновременно может находиться не более 8 иностранцев, сообщается, что количество легионеров на поле может сократиться до 5, а в заявку можно будет внести лишь 10 иностранцев.
"В России очень конкурентный чемпионат". Медведев назвал сильных соперников "Зенита"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался об уровне чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"