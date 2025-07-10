"Мы готовимся и тренируемся в двухразовом режиме, проводим товарищеские матчи. До начала сезона нам предстоит сыграть еще две встречи. Так что, понятно, что сейчас у нас не оптимальное физическое состояние, но к первому туру РПЛ будем готовы на 100 процентов", - цитирует Зорина "РБ Спорт".
По итогам сезона-2024/2025 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 57 баллов в 30 встречах. Ранее клуб объявил о продлении соглашения с главным тренером команды Деяном Станковичем до лета 2027 года.
Завтра, 11 июля, красно-белые проведут товарищеский матч с московской "Родиной", стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени. В 1 туре чемпионата России команда Деяна Станковича примет на своем поле махачкалинское "Динамо".
Зорин: к первому туру РПЛ "Спартак" будет готов на сто процентов
Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин рассказал о подготовке команды к новому сезоне
Фото: ФК "Спартак"