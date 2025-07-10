"Тахери сейчас находится в Иране и не планирует возвращаться в расположение "Рубина". Он стремится уйти в аренду, так как не получает игрового времени, и клуб в данный момент разбирается с этим вопросом", - сообщает источник Sport24.
В прошлом сезоне Касра Тахери провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего форварда в 100 тысяч евро, контракт иранца с казанцами рассчитан до конца 2026 года.
По итогам сезона-2024/2025 команда Рашида Рахимова заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 45 очков в 30 встречах.
Sport24: Тахери находится в Иране и не собирается возвращаться в "Рубин"
Нападающий Касра Тахери не намерен возвращаться в расположение "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"