По информации журналиста Карпова, таким образом в РФС формируется внутренняя база данных о противоправных действиях в судейской среде. Однако полученная информация не всегда передаётся силовым структурам, что, по данным источника, вызывает недовольство в соответствующих органах.
Напомним, ранее стало известно о возбуждении дела против Соболева и генерального директора команды Валерия Скородумова по подозрению в попытке дачи взятки судье Максиму Перезве.
Также в СМИ появилась информация, что генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов предоставил следствию список судей, которым, по его словам, передавались взятки с целью повлиять на исход матчей с участием клуба. По его данным, речь идёт уже не о 4 или 9 арбитрах, как сообщалось ранее, а о 12 фигурантах.
Журналист Карпов: Каманцев продвигает судей за доносы на коллег
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев способствует карьерному росту тех арбитров, которые сообщают о возможных нарушениях со стороны своих коллег.
Фото: РФС