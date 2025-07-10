По информации журналиста Карпова «Торпедо» готовится к участию в новом сезоне Первой лиги и не планирует подавать апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС об исключении клуба из РПЛ.
Клуб уже получил от РФС договор на получение лицензии уровня РФС-2. Документ необходимо подписать и вернуть в течение двух дней — крайний срок истекает завтра.
Главное условие допуска — соответствие финансовым требованиям. «Торпедо» предстоит подтвердить наличие финансирования на весь предстоящий сезон.
Сегодня, 10 июля, КДК РФС принял решение об исключении черно-белых из РПЛ.
Напомним, ранее стало известно о возбуждении дела против Соболева и генерального директора команды Валерия Скородумова по подозрению в попытке дачи взятки судье Максиму Перезве.
Источник: "Торпедо" не станет оспаривать решение КДК и готовит заявку в Первую лигу
Московское «Торпедо» не планирует подавать апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС об исключении клуба из РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"