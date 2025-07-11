"Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение о включении ФК "Оренбург" в число участников сезона Российской премьер-лиги.
Основополагающий принцип лиги - соблюдение спортивного принципа даже в крайне сложных обстоятельствах. Начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и иррационально, так как такой формат оказывал бы недопустимо сильное негативное влияние на календарь и структуру сезона. Это общая позиция клубов и всей футбольной пирамиды России.
Основываясь на этой согласованной позиции, бюро исполкома РФС в кратчайшие сроки приняло решение с учётом множества обстоятельств.
"Оренбург" прежде получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями, поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей "Оренбурга" и сезона в целом.
Состав участников определён, теперь мы все очень ждём начала чемпионата и настоящего футбола, по которому все успели соскучиться", - передаёт слова Алаева "Чемпионат".
Ранее стало официально известно, что по решению бюро исполкома РФС 16-м участником РПЛ вместо исключённого за организацию договорных матчей московского "Торпедо" выбран "Оренбург". Выбранным клубом также имели возможность стать екатеринбургский "Урал" и воронежский "Факел".
По итогам сезона-2024/2025 "Оренбург" набрал 19 очков в 30 матчах Российской премьер-лиги, занял 15-е место и напрямую вылетел в Первую лигу.
"Общая позиция всей футбольной пирамиды России". Глава РПЛ Алаев - о решении РФС по замене "Торпедо" на "Оренбург"
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал экстренное включение "Оренбурга" в состав лиги вместо исключённого московского "Торпедо".
Фото: РФС