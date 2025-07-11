- Что касается возможного перехода Зайнутдинова, "Спартак" потихоньку превращается в пылесос, который засасывает весь "армейский" неликвид. Если у него в Турции не получилось, значит, прямая дорога в "Спартак". Тут всё стабильно! - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее появилась информация о трансферном интересе московского "Спартака" к 27-летнему левому защитнику "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиёру Зайнутдинову, способному выступать на любой позиции полевого игрока. В прошедшем сезоне-2024/2025 на счету футболиста 12 матчей за клуб во всех турнирах и один ассист.
Ранее Зайтнутдинов выступал в РПЛ за "Ростов" и московский ЦСКА.
Червиченко - об интересе к Зайнутдинову: "Спартак" превращается в пылесос, который засасывает весь неликвид ЦСКА
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о трансферном интересе красно-белых к выступающему в Турции экс-игроку ЦСКА Бахтиёру Зайнутдинову.
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