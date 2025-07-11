«Было бы логичнее провести стыковой матч на нейтральном поле, чтобы между собой сыграли «Оренбург» и «Урал». Это вполне логичная история. Как и по какому принципу оставляли «Оренбург»? Понятно, Премьер-Лига, но всё-таки команда вылетела, «Урал» был в стыках. Один стыковой матч на нейтральном поле - справедливый итог этой истории в РПЛ», - цитирует Дьякова Metaratings.ru.
Сегодня, 11 июля, стало известно, что московское «Торпедо» проведет следующий сезон в Первой лиге, а в РПЛ столичный клуб заменит «Оренбург».
Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги начнется 18-го июля. В первом туре «Оренбург» сыграет с ЦСКА на домашнем поле.
Дьяков: было бы логичнее провести стыковой матч между "Оренбургом" и "Уралом"
Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о возвращении «Оренбурга» в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"