"Будущее Ренана? Он продолжит карьеру в другом клубе", - передает Sport24 слова Медведева.
Центральный защитник Роберт Ренан стал игроком "Зенита" в январе 2023 года. Минувший сезон 21-летний бразилец провел в аренде, выступая за саудовский "Аль-Шабаб". Действующий контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Ренана в 7,5 миллиона евро.
В "Зените" ответили на вопрос о будущем защитника Ренана
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о будущем защитника Роберта Ренана.
Фото: ФК "Зенит"