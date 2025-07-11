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В "Зените" ответили на вопрос о будущем защитника Ренана

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о будущем защитника Роберта Ренана.
Фото: ФК "Зенит"
"Будущее Ренана? Он продолжит карьеру в другом клубе", - передает Sport24 слова Медведева.

Центральный защитник Роберт Ренан стал игроком "Зенита" в январе 2023 года. Минувший сезон 21-летний бразилец провел в аренде, выступая за саудовский "Аль-Шабаб". Действующий контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Ренана в 7,5 миллиона евро.

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