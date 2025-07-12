"Я согласен с тем, что должна быть нулевая терпимость к каким-то подковерным историям. Информация об этом стала доступной и прошла через силовые ведомства. Конечно, лучше в таких ситуациях схватить за руку, но если не получилось, нужно принимать такое решение, которое принял РФС. Оно было единственно правильным", - цитирует Мелик-Гусейнова Sport24.
Напомним, что ранее было официально объявлено об исключении московского "Торпедо" из числа участников Российской Премьер-Лиги, команда сыграет в Первой Лиге в грядущем сезоне. Ранее функционеры клуба Леонид Соболев и Валерий Скородумов были заключены под стражу - они подозреваются в попытке противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
Место "Торпедо" в российском чемпионате занял "Оренбург", который по итогам прошлого сезона занял 15 место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30 турах 19 баллов и напрямую вылетевший в Первую Лигу.
Гендир "Пари НН" поддержал решение исключить "Торпедо" из числа участников РПЛ
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался об исключении "Торпедо" из РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"