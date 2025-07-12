"Я просто стараюсь ничего не читать. Слухи — это даже в какой-то степени приятно, потому что косвенно подтверждается успешность твоей игры. Все-таки мы все стремимся играть на самом высоком уровне", - цитирует Кисляка "ВсеПроСпорт".
В прошлом сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 результативную передачу. В марте этого года полузащитник дебютировал в составе сборной России - Кисляк провел за национальную команду 4 матча.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 8 миллионов евро, контракт игрока с "армейцами" действует до 30 июня 2028 года.
Кисляк: слухи - это в какой-то степени приятно, но я стараюсь ничего не читать
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о возможном переходе в другой клуб.
Фото: РПЛ