"Что касается 16-й команды РПЛ, я тренер и я за спортивный принцип. Футбол, как и любой другой вид спорта, — это соревновательная среда, которая создана для болельщиков. Но, к сожалению, такое бывает", - приводит слова Шаронова "Чемпионат".
Напомним, что ранее московское "Торпедо" было исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги, клуб проведет следующий сезон в Первой Лиге. Функционеры клуба Леонид Соболев и Валерий Скородумов подозреваются в попытке противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
По итогам сезона-2024/2025 "Оренбург" занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 30 турах.
Шаронов - о возвращении "Оренбурга" в РПЛ: я за спортивный принцип
Российский тренер Роман Шаронов прокомментировал возвращение "Оренбурга" в РПЛ.
Фото: РПЛ