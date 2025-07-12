"Сыграю ли в первом туре? Скорее всего, нет. Поле искусственное, а мой ахилл не готов на нем играть", - передает слова Дивеева "Матч ТВ".
Также сообщается, что после матча за Суперкубок России Игорь Дивеев был замечен со льдом на левой ноге.
Сегодня, 12 июля, московский ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 и стал обладателем трофея. Победный гол на свой счет записал центральный защитник Дивеев.
В рамках первого тура РПЛ "армейцы" в гостях сыграют против "Оренбурга". Встреча состоится 21 июля на стадионе "Газовик".
Защитник ЦСКА Дивеев сообщил, что может пропустить матч 1-го тура РПЛ с "Оренбургом"
Игорь Дивеев рассказал, что может не сыграть против "Оренбурга" в матче 1-го тура чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА