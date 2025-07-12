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Галактионов: Комличенко хорошо вписался, его хорошо приняли в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, как нападающий Николай Комличенко вписался в команду.
Фото: ФК "Локомотив"
"Комличенко хорошо вписался, его хорошо приняли ребята, он знает, как все выполнять", - передает слова Галактионова "Матч ТВ".

Центральный нападающий Николай Комличенко пополнил состав московского "Локомотива" нынешним летом, перебравшись из "Ростова". Форвард подписал контракт с "железнодорожниками" на три года.

В минувшем сезоне Комличенко записал на свой счет 9 голов и 5 ассистов в 37 матчах за ростовскую команду в чемпионате и Кубке России.

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