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Ташуев: после гола ЦСКА игра Челестини закончилась и началась игра Николича

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал победу ЦСКА в Суперкубке России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Дивеев забил рабочий гол со стандарта. После гола ЦСКА игра Челестини закончилась и началась игра Николича. Армейцы стали играть на результат и сделали это", - цитирует Ташуева Metaratings.

ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" в матче Суперкубка России с минимальным счетом - 1:0, единственный забитый мяч на свой счет записал центральный защитник Игорь Дивеев.

Марко Николич покинул пост главного тренера "армейцев" этим летом - сербский специалист занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Место Николича в ЦСКА занял швейцарец Фабио Челестини, ранее работавший в ряде швейцарских клубов.

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