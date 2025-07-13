"Об уходе Николича узнал в сборной. Это неожиданно. Я не думал, что он уйдёт, но что поделать. Тренеры и игроки приходят и уходят, но у меня впервые в карьере такое, что тренерский штаб меняется так часто в ЦСКА", - цитирует Кругового "Чемпионат".
Марко Николич был главным тренером ЦСКА с лета 2024 года по июнь текущего года - под руководством сербского специалиста клуб стал обладателем Кубка России, а также бронзовым призером чемпионата страны. После ухода из ЦСКА Николич стал главным тренером греческого АЕКа, ранее серб работал в московском "Локомотиве".
Новым главным тренером ЦСКА стал Фабио Челестини - до этого специалист занимал аналогичную должность в нескольких швейцарских клубах.
Круговой - об уходе Николича: неожиданно - я не думал, что это случится
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об уходе Марко Николича из клуба.
Фото: ПФК ЦСКА