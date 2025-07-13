"Мы понимали, что РФС решает между "Уралом" и "Оренбургом". "Оренбург" зашел в лигу по спортивному принципу. Мы понимали, что шансов нет. Если бы мы заняли 15-е место, мы бы тоже подавали бумагу, но к сожалению, заняли 16-е и понимали, что место в лиге достанется "Оренбургу", - цитирует Котова "СЭ".
Напомним, что ранее московское "Торпедо" было исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги - функционеры клуба Леонид Соболев и Валерий Скородумов подозреваются в попытке противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
Место "автозаводцев" в РПЛ занял "Оренбург", который по итогам прошлого сезона расположился на 15 строчке в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 19 очков в 30 встречах. Воронежский "Факел" также вылетел в Первую Лигу напрямую, заняв последнее место в РПЛ с 18 баллами в своем активе.
"Мы понимали, что шансов нет". В "Факеле" объяснили, почему клуб не претендовал на включение в РПЛ
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов рассказал, почему клуб не подавал в РФС просьбу о включении в состав участников РПЛ.
Фото: ФК "Факел"