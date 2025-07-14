«У меня сложилось такое впечатление, что наши игроки сюда приехали не играть, а любоваться красивым городом. Потому что они похоже больше восхищались самим стадионом, разглядывали трибуны, чем смотрели на поле. Поэтому и получилось четыре стандартных удара, где мы пропускаем голы. Это для нас хороший урок, и я уверен, что мы из него сделаем выводы», - цитирует Таньга «Матч ТВ».
В составе «Войводины» единственный мяч забил Негош Петрович. У «Зенита» по два гола забили Максим Глушенков, Дуглас Сантос и Луис Энрике, а также отличился Матео Кассьера.
Тренер "Войводины" - о матче с "Зенитом": у меня сложилось впечатление, что наши игроки приехали не играть, а любоваться городом
Главный тренер сербской «Войводины» Мирослав Таньга высказался после товарищеского матча с «Зенитом» (1:7).
Фото: ФК "Зенит"