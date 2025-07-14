Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Челси
3 - 0 3 0
ПСЖЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Спартак
4 - 1 4 1
Спартак СуботицаЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен
Зенит
7 - 1 7 1
ВойводинаЗавершен

Тренер "Войводины" - о матче с "Зенитом": у меня сложилось впечатление, что наши игроки приехали не играть, а любоваться городом

Главный тренер сербской «Войводины» Мирослав Таньга высказался после товарищеского матча с «Зенитом» (1:7).
Фото: ФК "Зенит"
«У меня сложилось такое впечатление, что наши игроки сюда приехали не играть, а любоваться красивым городом. Потому что они похоже больше восхищались самим стадионом, разглядывали трибуны, чем смотрели на поле. Поэтому и получилось четыре стандартных удара, где мы пропускаем голы. Это для нас хороший урок, и я уверен, что мы из него сделаем выводы», - цитирует Таньга «Матч ТВ».

В составе «Войводины» единственный мяч забил Негош Петрович. У «Зенита» по два гола забили Максим Глушенков, Дуглас Сантос и Луис Энрике, а также отличился Матео Кассьера.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится