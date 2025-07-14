«Прекрасно знаю Жерсона - это потрясающий, разноплановый и разносторонний футболист. Он принесет огромную пользу «Зениту». Может закрыть несколько позиций, очень умный игрок», - цитирует Луиса Энрике «Российская газета».
Вчера, 13 июля, «Зенит» объявил о подписании контракта с Жерсоном. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.
Ранее бразильский полузащитник играл за «Фламенго», «Марсель», «Фиорентину», «Рому» и «Флуминенсе».
В 2025 году 28-летний футболист принял участие в 28 матчах за «Фламенго» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Луис Энрике - о Жерсоне: он потрясающий, разноплановый и разносторонний футболист
Нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о новичке команды Жерсоне.
Фото: ФК "Зенит"