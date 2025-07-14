- "Спартак" поступил разумно, когда продлил Мартинса до 2028 года. Он проводит сезоны на очень высоком уровне, особенно последний. Мартинс — один из лидеров команды. Проанализировав его игру, клуб пришел к выводу, что футболист им нужен.
Сегодня, 14 июля, московский "Спартак" официально объявил о продлении контракта с опорным полузащитником Кристофером Мартинсом. Новое соглашение с 28-летний футболистом рассчитано еще на три года.
Мартинс перешел в "Спартак" из швейцарского клуба "Янг Бойз" в начале 2022 года. Всего на счету люксембуржца 107 матчей в красно-белой футболке, 18 забитых голов и 16 результативных передач.
Источник: "Чемпионат"
Ледяхов: "Спартак" поступил разумно, когда продлил Мартинса
Бывший футболист "Спартака" Игорь Ледяхов отреагировал на продление контракта с хавбеком красно-белых Кристофером Мартинсом.
Фото: ФК "Спартак"