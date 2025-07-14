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Агент Мартинса: мы приняли решение продлить контракт, потому что доверяем "Спартаку"

Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, прокомментировал новость о продлении контракта игрока с «красно-белыми».
Фото: ФК "Спартак"
«Мы приняли решение продлить контракт, потому что доверяем «Спартаку». У этого клуба отличное руководство, тренер, футболисты и потрясающие фанаты. Кристофер прекрасно чувствует себя в команде. Он очень любит «Спартак» и Москву», - цитирует Боннефона Sport24.

Сегодня, 14 июля, «Спартак» объявил о подписании нового контракта с Мартинсом. Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Мартинс перешел в московский клуб в январе 2022 года. В минувшем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 33 матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

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