«Мы приняли решение продлить контракт, потому что доверяем «Спартаку». У этого клуба отличное руководство, тренер, футболисты и потрясающие фанаты. Кристофер прекрасно чувствует себя в команде. Он очень любит «Спартак» и Москву», - цитирует Боннефона Sport24.
Сегодня, 14 июля, «Спартак» объявил о подписании нового контракта с Мартинсом. Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.
Мартинс перешел в московский клуб в январе 2022 года. В минувшем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 33 матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.
Агент Мартинса: мы приняли решение продлить контракт, потому что доверяем "Спартаку"
Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, прокомментировал новость о продлении контракта игрока с «красно-белыми».
Фото: ФК "Спартак"